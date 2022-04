In vista della sfida contro il Bodo, Mourinho ritroverà dal primo minuto capitan Lorenzo Pellegrini e avrà ottime chance anche di recuperare Gianluca Mancini, che si era fatto male al ginocchio durante la partita d’andata. Se questo avvenisse (e sembra probabile), lo Special One avrà a disposizione tutta la rosa, considerando comunque che per il momento Leonardo Spinazzola è arruolato per onor di firma.

(gasport)