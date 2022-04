Bruno Conti: «Mourinho il più grande di tutti»

Tradotto? «lo da tempo mi occupo del vivaio della Roma. Sa quante volte vedo e sento i genitori insultarsi in tribuna? Sotto gli occhi sbigottiti dei figli. Il guaio è che tutti vogliono tutto subito, se un tredicenne azzecca due dribbling in famiglia pensano subito alla carriera, all'ingaggio, al procuratore. Se penso a quanto mi è mancata la scuola...»

Dino Zoff mi ha detto che l'Italia non va più ai Mondiali an che perché non ci sono più gli oratori. «Il grande Capitano ha sempre ragione. Per parte mia aggiungo che è anche colpa dei genitori».

Rimpianti?

"Ho preso la licenza a meda quanto ero già professionista, nel Genoa. Mi dispiaceva non aver potuto studiare. Quando Liedholm mi convocò per la prima volta nella Roma avrei dovuto parlare con i giornalisti, era la prassi. Mi sentivo così inadeguato che mi nascosi in bagno. Ma c’erano altre esigenze. E ho una gratitudine eterna per i genitori e i fratelli, non mi fraintenda".

Com’è Mourinho visto da vicino?

"Il più grande di tutti, si fidi di uno che ha lavorato con Liedholm e Bearzot".