Bodo, la Roma torna sul luogo del delitto

La Roma questa sera ha una seconda possibilità per riscattare la pesante sconfitta subita in Norvegia 168 giorni fa . "Non so quale è stata la partita più bella della mia carriera - ha detto Mourinho - ma di sicuro so quale è stata la peggiore: quella contro il Bodo/Glimt".

I giallorossi sono profondamente cambiati dal 6-1 di ottobre e proporranno una squadra rinnovata, infatti in quell'occasione lo Special One tracciò una distinzione tra titolari ed epurati e solo Kumbulla è riuscito a recuperare terreno. Anche il Bodo però è cambiato, infatti sono andati via Botheim, Bjorkan e Berg. Il modulo invece è sempre il 4-3-3.

Un'altra differenza è lo stato di forma: la Roma ad ottobre era all'inizio del suo percorso, mentre il Bodo era nel pieno del campionato, mentre ora i giallorossi vengono da 10 risultati utili consecutivi ed i norvegesi hanno appena iniziato la nuova stagione.

L'occasione per conquistare la semifinale è ghiotta, ma bisogna stare attenti poiché nel ranking UEFA stagionale la Roma è 30esima ed il Bodo 34esimo. Da tenere in considerazione c'è il fattore campo, che è sintetico, ed il clima rigido (la temperatura dovrebbe essere inferiore a zero). A supportare i giallorossi ci saranno circa 500 tifosi.

(corsera)