Bodø al sole di primavera: “Ma qui non si respira”

Solbakken che si lamenta del caldo con l’amico Konradsen: “bellissima città, ma qui non si respira” – vista l’abitudine a giocare circondati dal ghiacco, mentre Vetlesen, Haikin, Pellegrino e Sampsted organizzano una partita a carte a bordo piscina. Sembra un party americano stile college, con i succhi di frutta al posto dell’alcool e i fisici in bella mostra: è invece una scena di quotidiana rilassatezza che proviene direttamente dal ritiro romano del Bodo/Glimt. I norvegesi sono atterrati lunedì pomeriggio a Fiumicino e si sono trasferiti n un grande hotel poco distante da Villa Doria Pamphilj, in zona Monteverde. Immersi nel verde, i ragazzi del Glimt si godono il caldo e prendono il sole. Il clima dolce della primavera romana è una rarità che a Bodo, cittadina che affaccia sul Circolo polare artico. I calciatori di Knutsen ieri mattina si sono allenati dalle ore 11 presso il centro sportivo di Formello.

(corsport)