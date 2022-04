Biglietti Leicester esauriti in 13 minuti

IL TEMPO (E. ZOTTI) - L'Olimpico sembra non bastare più ai tifosi giallorossi, pervasi da un'insaziabile voglia di Roma. Dopo il sold-out da record registrato per la semifinale di ritorno di Conference League contro il Leicester, ierii romanisti hanno dato altre due prove d'amore e attaccamento alla squadra guidata da José Mourinho. Nel giro di 13 minuti i circa 1600 biglietti messi a disposizione per il settore ospiti del King Power Stadium sono andati esauriti, creando non pochi problemi ai tifosi rimasti senza tagliando che avevano già prenotato volo e albergo per la trasferta di giovedì prossimo in Inghilterra. Sold out registrato anche per la gara di domenica 1 maggio conil Bologna. A Milano invece è previsto un esodo giallorosso per il big match in programma domani sera contro l'Inter: sono già più di 3600 i tagliandi staccati per il settore ospiti di San Siro e nelle prossime ore il numero dovrebbe aumentare. Nel frattempo ieri mattina erano ancora centinaia le persone in fila nella speranza di acquistare un tagliando per il match del 5 maggio all'Olimpico con il Leicester: alle 9.30 sono finiti anche gli ultimi posti disponibili in tribuna d'onore a quasi 300 euro a tagliando. Sono tantissimi i tifosi rimasti a mani vuote e che sul web continuano a cercare un modo per riuscire ad essere presenti allo stadio. La richiesta elevata ha ingolosito diversi utenti, che hanno deciso rivendere il proprio biglietto a cifre esorbitanti tramite siti secondari o social network. Un fenomeno che ha spinto la Roma ad emettere una nota ufficiale, invitando tutti a non acquistare tramite canali non ufficiali.