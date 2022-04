Assalto senza Zaniolo

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Un'altra esclusione, stavolta con la Roma in piena corsa per l'Europa. Oggi contro la Salernitana José Mourinho potrebbe decidere di lasciare Nicolò Zaniolo ancora in panchina. Il numero 22 non gioca una partita con la maglia giallorossa dal 13 marzo, quando era rimasto in campo per tutto il match durante il match pareggiato in casa dell'Udinese. Dopo la gara della Dacia Arena Zaniolo aveva assistito al derby dalla panchina ed era rientrato dalla Nazionale con un problema al flessore, che gli aveva impedito di partire con la squadra per le trasferte di Genova e Bodo. Zaniolo ha ricominciato a lavorato parzialmente con in gruppo soltanto venerdì mentre ieri ha svolto l'intera rifinitura con la squadra. Superati i problemi muscolari la sfida con la Salernitana sembrava quella giusta per tornare titolare, ma è possibile che il tecnico decida di lasciarlo a riposo ancora una volta in vista dell'impegno di giovedì con il Bodo.

Oltre a Zaniolo anche Veretout, Mancini e Spinazzola hanno lasciato l'infermeria ma inizieranno il match in panchina. Il francese si è allenato in gruppo soltanto negli ultimi due giorni, discorso analogo per Mancini uscito con una contusione al ginocchio dalla sfida di Conference League. Ieri il difensore non ha accusato problemi durante la rifinitura ma anche lui verrà lasciato a riposo in vista dell'impegno europeo di giovedì.

Rispetto alla gara giocata in Norvegia dunque il tecnico giallorosso cambierà la linea difensiva davanti a Rui Patricio. Ad affiancare Smalling - entrato a gara in corsa contro il Bodo saranno Ibanez e Kumbulla, con l'ex Verona alla seconda gara consecutiva dal 1'. Vista l'assenza di Pellegrini - squalificato - il tecnico sembra orientato a tornare al 3-5-2. Dopo i novanta minuti disputati al Circolo Polare Artico, lo Special One dovrebbe concedere un turno di riposo a Karsdorp. A prendere il posto dell'olandese a destra dovrebbe Maitland-Niles, mentre sulla fascia opposta Zalewski sembra in vantaggio su Vina ed El Shaarawy. In mezzo al campo invece Cristante sarà affiancato da Oliveira e Mkhitaryan, pronto giocare l'ennesima gara fuori ruolo. Sarà ancora una volta Tammy Abraham invece a guidare l'attacco giallorosso: l'inglese dovrebbe essere affiancato da Felix, che tornerà a giocare un match da titolare dopo un mese e mezzo.

Ad assistere alla sfida contro gli uomini di Nicola ci sarà ancheWalter Sabatini, artefice della Roma che nel 2018 raggiunse la semifinale di Champions. Il ds della Salernitana ha ricordato il periodo a Trigoria con lungo post pubblicato su Instagram: «Sarò investito da una tempesta emotiva non appena metterò piede all’Olimpico perché verso la Roma proverò sempre una “insana gelosia” . Mi sembra sia in corso una mutazione genetica nei comportamenti della squadra che non vive più la vittoria come una possibilità bensì come una necessità, cosa fondamentale per crescere e posizionarsi stabilmente tra le prime quattro».