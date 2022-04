L'indiscrezione circolava da settimane, ma ieri il tabloid inglese "Daily Star" ha rilanciato la notizia: se l'Arsenal riuscirà ad arrivare tra le prime quattro in Premier League e a garantirsi un posto in Champions, sarebbe pronta un'offerta da 60 milioni per Abraham. La Roma però non intende cedere l'attaccante inglese, anche perché consapevole del fatto che il Chelsea nel 2023 potrebbe riacquistarlo per 80 milioni.

(gasport)