Amore senza confini: anche fra i fiordi fior di tifosi

Loro vincono sempre. Nessuna concessione alla retorica, non è necessaria coi tifosi romanisti: basta seguirne i passi. Per esempio quelli che li portano letteralmente in capo al mondo. Pronti a (ri)fare settemila chilometri in 24 ore per tornare sul luogo del misfatto, proprio lì dove è scaturita la peggiore sconfitta stagionale, con temperature ben al di sotto dello zero. Nessuno provi a dare una spiegazione razionale: non la troverà. Si tratta semplicemente (si fa per dire) di passione infinita. [...]

Il volo Ita ha anche l'equipaggio giusto: quando il comandante termina il suo annuncio, la chiosa «Forza Roma» sarà pure poco consona ai protocolli, ma fa sciogliere i circa duecento passeggeri nel più fragoroso degli applausi. «I brividi mi vengono» è colonna sonora anche del volo, oltre a essere la più gettonata hit dell'ultimo periodo all'Olimpico.

[...] Qualcuno incrocia Pinto, che si concede a qualche chiacchiera in un ristorante nei pressi del mare. È tempo di andare allo stadio, dove c'è anche Riise, che saluta e fa capire chiaramente da che parte pendono le sue simpatie (quella giusta). Sugli spalti i norvegesi sono pittoreschi e rumorosi, ma il calore dei romanisti è così forte che rischia di sciogliere i ghiacci circostanti. E tanto basta per renderli vincenti, al di là di ogni risultato.

