Allegri vuole rifare l'ItalJuve: oltre a Zaniolo c'è Cristante

La Juventus è pronta a rilanciarsi e per farlo vuole creare una squadra made in Italy, infatti dopo aver acquistato nella passata stagione Kean e Locatelli, ora i bianconeri puntano ai due gioielli del Sassuolo, ovvero Frattesi e Raspadori. Oltre a loro, la Vecchia Signora sta guardando in casa della Roma e sarebbe interessata a Zaniolo e Cristante.



Il primo è un obiettivo della Juventus dal 2019, con il famoso "pizzino" di Paratici, dove il calciatore venne valutato 40 milioni, mentre il secondo è uno dei pupilli di Allegri. I due club si trovano in buoni rapporti e potrebbero inserire anche qualche contropartita per far quadrare i conti. I due calciatori della Roma hanno il contratto in scadenza nel 2024 ed al momento il rinnovo è congelato per entrambi. Il numero 22 dei giallorossi è il preferito per sostituire Dybala e l'assalto potrebbe partire anche grazie ai 35 milioni che la Juventus potrebbe incassare con la cessione a titolo definitivo di Kulusevski al Tottenham. Cristante viene considerato un calciatore molto duttile ed anche la valutazione non è esagerata, infatti si parla di circa 15 milioni di euro.

(La Stampa)