Adesso Mou ha una banda che vuole sognare

Un sogno. Così l’ha definito Josè Mourinho. [...] Il sogno non è soltanto del portoghese e/o della sua squadra, ma appartiene al popolo romanista. Ai tifosi. Alla gente che si nutre e vive di romanismo. Come non essere d’accordo, vista l’occasione che si sta profilando all’orizzonte del club di Dan e Ryan Friedkin? [...] Un obiettivo che è alla portata della Roma, a patto che la Roma faccia la Roma vista prima della trasferta in casa dell’Inter. Cioè una squadra solida, forte sia di gambe che di testa. L’esatto contrario di quanto proposto, sabato scorso, alla Scala del calcio contro i campioni d’Italia.

[...] La Roma, però, essendo una squadra (ancora) inaffidabile appare capace di tutto. Tu non sai mai che Roma farà, insomma. Ecco perché già la gara di giovedì ci spiegherà tante cose, e il verdetto di quel match ci aiuterà a capire se avrà ancora un senso (o meno...) sognare in vista della sfida di ritorno dell’Olimpico, esaurito d’amore da giorni.

(Repubblica - M. Ferretti)