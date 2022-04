Abraham "the king" ora attacca il podio: altri 8 gol e prende Totti e Manfredini

Dopo 93 anni, il record di Rodolfo Volk è stato eguagliato da Tammy Abraham, arrivato anche lui a quota 24 gol nella prima stagione in giallorosso, firmando la rete che ha aperto il 4-0 al Bodo/Glimt.

Mancano almeno 8 partite, oppure 9 in caso di finale di Conference, e il bomber inglese, oltre a migliorare questo record, può continuare a scalare la classifica all time. Non solo quella assoluta, dove è già nella top 65, ma soprattutto quella relativa ai gol realizzati in una singola stagione. Perché sono stati appena sei i romanisti capaci di segnare più di lui: Dzeko, Manfredini, Totti, lo stesso Volk, Guaita e Voeller.

(Corsera)