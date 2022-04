Abraham-Osimhen, nel nome del gol

Il fascino della sfida tra Napoli e Roma sta anche nel confronto tra i due numeri 9: da un lato Victor Osimhen, 16 reti stagionali, che domani sarà il punto di riferimento del 4-2-3-1 di Spalletti, dall'altra Tammy Abraham, che con i suoi 24 gol stagionali ha eguagliato il record di Volk alla prima stagione in giallorosso. Tra i due è l'attaccante inglese a vincere il confronto della sfortuna - 5 legni contro i 4 del nigeriano -, che si porta a casa anche la sfida sugli assist: 3 per l'ex Chelsea, nessuno per il nigeriano.

(Corsera)