Abraham, l'impaziente inglese

Il risveglio dopo la sconfitta di San Siro è stato pesante, ma è stato addolcito dalle voci provenienti dall'Inghilterra, dove si sta parlando bene di lui: secondo il Daily Star l'Arsenal sarebbe interessato a lui e Tammy Abraham non ha mai nascosto le proprie simpatie per i Gunners. Al momento, però, l'inglese passa e chiude: la Roma ora non vuole prendere in considerazione offerte per il numero 9, nonostante la clausola da 80 milioni in favore del Chelsea. Ora c'è altro a cui pensare e Abraham spera che in Inghilterra si parlerà di lui per il gol che eventualmente segnerà al Leicester. Tra ottavi e quarti di finale di Conference sono già arrivati due gol con Vitesse e Bodo, entrambi decisivi, ma con le Foxes il gol non è mai arrivato. In campionato, però, Tammy non segna un po' e questo lo turba: da sei giornate non arriva il gol dell'inglese e questo è un problema per chi vive per segnare. Lo ha detto e ripetuto lo stesso attaccante: "Quando segni o non segni, controlli sempre se un altro attaccante fa gol. Se non faccio gol in una partita e non gioco bene non riesco a dormire la notte, e se sciupo un’occasione da gol ma segno lo stesso, sono arrabbiato perché voglio segnare di più". Sul futuro è stato chiaro: "Quando vedo che mi accostano ad altri club mi fa sentire bene, come se stessi facendo qualcosa di giusto. È una bella sensazione vedere il tuo nome su tutti i giornali. Ma devo concentrarmi sulla Roma, poi chissà cosa mi riserva il futuro. Naturalmente sono cresciuto in Inghilterra, sono un ragazzo londinese, quindi forse un giorno tornerò in Premier League. Ma in questo momento sono concentrato solo sulla Roma, qui mi sento a casa. Voglio fare del mio meglio e spero di vincere con questi ragazzi un trofeo che manca da molti anni". Lui ha vinto una Champions e può dare una mano a Mourinho.

(messaggero)