Abraham, ecco la tua notte. Fiducia al top e caccia al 25° gol: "In Italia ho ripreso a brillare"

Per Tammy Abraham sarà la prima volta in Inghilterra da avversario e ha voglia di rendere speciale questa notte, senza pensare al domani o agli occhi dei club inglesi su di lui: il numero 9 ha nella testa solo la gara contro le Foxes. L'attaccante cercherà il 25esimo gol stagionale, il suo primo in carriera al Leicester: "Tutti conosciamo il valore della squadra di Rodgers. So cosa ci aspetta, può essere il giorno perfetto per segnare il primo gol e aiutare la squadra a vincere la partita". Su Mourinho: "Lui per me è l’allenatore perfetto. Sa come guidarti e io ho bisogno di uno che sappia motivarmi. Lampard mi dava fiducia, ora sono tornato ad averla con José. Quello che sto facendo qui a Roma mi dà un’emozione incredibile. Venivo da una stagione difficile e tornare a splendere è fantastico. A Roma sono stati chiari e mi hanno aiutato, spero di chiudere la stagione vincendo". Quando gli chiedono del futuro, Abraham sorride: "Sono nato e cresciuto in Inghilterra, è normale che qui ci sia interesse per me. Ma io ora penso solo a giocare il mio calcio e a vincere con il Leicester. Sul futuro vedremo".

In campo dovrebbe scendere al fianco di Zaniolo: "Con Nicolò ci capiamo, con lui in campo mi sento più libero. Giocarci insieme mi fa sentire più me stesso, mi leva pressione e mi aiuta a giocare meglio la partita". Un commento sul Leicester: "Conosco abbastanza bene alcuni dei loro giocatori, hanno dei buoni attaccanti, sono amico di Maddison. Ma spero che alla fine quello che possa sorridere sia proprio io". Su Vardy e sulla possibilità che i due si giochino anche un posto in Qatar: "Tutti sanno che giocatore è James, non la vedrei così. Io per ora sono contento di essere tornato in nazionale e di aver segnato alcuni gol". Sulla stagione fino a questo momento: "Sono sempre stato un giocatore per cui è importante la fiducia. Ho sempre voluto giocare e segnare. Si tratta di stare al posto giusto nel momento giusto, mi alleno tutti i giorni per questo. Per ora penso solo ad una cosa, sono concentrato su questa partita, vogliamo vincerla".

