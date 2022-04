Abraham e Vardy, tra Coppa e Qatar: Leicester-Roma vale come un derby

Due i nomi che spiccano a rappresentare due realtà ben distinte, che giovedì sera saranno contrapposte per strappare la finale di Conference League: da una parte Jamie Vardy, che scenderà in campo per il Leicester. Dall'altra Tammy Abraham, che difenderà i colori giallorossi. La città inglese ha circa gli abitanti di un quartiere di Roma, e non fosse per l'impresa targata Ranieri in pochi la vedrebbero così come la vedono oggi. Come fatturato però, giallorossi e foxes sono vicini: poco più di 250 milioni gli inglesi, non molto sotto i 200 milioni i giallorossi.

E poi ci sono Abraham e Vardy, che vogliono il mondiale in Qatar con la propria Inghilterra e che si metteranno in mostra proprio nella sfida europea. Ottimista il numero 9 di Mourinho, che in un'intervista ha identificato nel portoghese una vera e propria figura paterna e che si dice fiducioso del fatto che la Roma, se in giornata, possa battere chiunque. E poi le parole al miele per quella che dalla scorsa estate è la sua nuova tifoseria.

Vardy è invece la stella del Leicester, ma a 35 anni iniziano a vedersi alcune ruggini: in questa stagione è stato fermo spesso per problemi alla coscia e al ginocchio, che gli hanno fatto saltare 21 partite. Dall’ultimo stop è rientrato sabato, giocando una manciata di anonimi minuti contro l’Aston Villa.

(Gasport)