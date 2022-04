Abraham contro il tabù Leicester. L’Arsenal lo rivuole

Strano il destino di Tammy Abraham, che in estate ha deciso di accettare la sfida più difficile della sua carriera: un inglese che molla la Premier non è mai visto di buon occhio, anche se la corte spietata di José Mourinho ha facilitato le cose. Giovedì la possibilità di convincere anche gli ultimi scettici in Inghilterra con il viaggio che lo riporta a casa. 102 miglia separano Leicester da Londra, dove è nato e cresciuto. Abraham ha fatto questo tragitto quattro volte in carriera: tre gare di Premier e una di FA Cup, con quest'ultima che rappresenta l'unica vittoria del bomber inglese contro il Leicester. Tammy non ha ancora segnato un gol alle Foxes e questo è l'obiettivo della trasferta di giovedì, infrangere il tabù che lo lega al Leicester, per mantenere il titolo di capocannoniere della Conference e per mandare in visibilio i 1600 tifosi della Roma che seguiranno la squadra in Inghilterra. Tammy non si sentirà solo in questo ritorno a casa: José Mourinho potrà schierare giocatori con oltre 100 presenze in Premier, come Rui Patricio e Smalling, quasi 90 per Mkhitaryan e Maitland-Niles. A proposito di Arsenal: se i Gunners riusciranno a tornare in Champions League puntano due nomi per l'attacco, quello di Gabriel Jesus e quello di Tammy Abraham. Il tentativo fatto a gennaio dalla dirigenza dell'Arsenal non aveva registrato aperture da parte del numero 9 della Roma, ma in estate ci sarà un nuovo tentativo. Abraham rappresenta il presente e il futuro della Roma di José Mourinho e a meno di offerte irrinunciabili il tecnico portoghese continuerà a puntare forte sul bomber di Camberwell.

(repubblica)