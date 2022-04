Abraham: "Con Zaniolo gioco più libero. Il futuro? Ora penso alla Roma"

José Mourinho si sente a un passo dal traguardo e vuole arrivare fino in fondo: "Se non arriveremo in finale, il percorso fatto fin qui conterà poco. Sono arrivato tante volte in semifinale di diverse competizioni. Al di là dei nomi, tutte e quattro abbiamo le stesse possibilità di arrivare in finale e vincere la coppa. Lo pensavo nel 2002, lo penso anche adesso. Non mi interessa chi è più forte: sono due partite e partiamo alla pari. Nel calcio c’è tanto lavoro, ma anche tanto potenziale economico e c’è un limite che solo i soldi ti fanno superare, la differenza tra quinto della serie A e il decimo della Premier esiste. Le squadre inglesi possono prendere calciatori che le italiane non possono permettersi. Se guardiamo il Leicester, hanno sette o otto attaccanti di grande qualità, e non parliamo di Liverpool o United. Noi possiamo fare cose dal punto di vista tattico per creare problemi ad una squadra che ha più potenziale di noi". Il tecnico giallorosso ritroverà Brendan Rodgers: "Siamo stati insieme nel Chelsea, ci siamo divertiti tanto, abbiamo un rapporto di amicizia. Voglio il meglio per lui, quando non gioca contro la Roma: ha fatto un bel percorso, ha un grande futuro. Lui ha allenato squadre diverse dalle mie e giocatori diversi, io ho vinto tanto, lui ha una carriera più breve ma ha vinto titoli dove non era facile vincere. Sta facendo un gran lavoro". Su Claudio Ranieri: "Siamo amici ma non ci siamo sentiti prima della partita. In Premier League in molti hanno vinto tanti titoli, lui ne ha vinto solo uno ma è il titolo più speciale di tutti. È un mito in questa città e in questo stadio, è stato un momento storico per la Premier. È romanista, per lui sarà una partita speciale".

Non si espone sulla formazione che scenderà in campo questa sera: "Non voglio dare vantaggi a Rodgers. Abbiamo vinto 3-0 contro la Lazio con una formazione meno offensiva, poi 4-0 contro il Bodo con Zaniolo e Abraham insieme. La cosa buona è che sono tutti a disposizione e abbiamo soluzioni in panchina. Giochiamo per vincere, se perdiamo come è successo a Bodo vediamo quello che succede nel ritorno ma non scendiamo in campo per limitare i danni".

Tammy Abraham in conferenza stampa dà un suggerimento a Mourinho: "Con Zaniolo ci capiamo. Giocare con lui mi leva pressione e mi aiuta a giocare la mia partita. Con lui sono più libero". Sul futuro: "Sono nato e cresciuto in Inghilterra. Devo rimanere concentrato, giocare il mio calcio e per il futuro vediamo. Il mio obiettivo è vincere contro il Leicester. Mourinho? Uno dei migliori con cui lavorare. Sa come guidarti. Ho bisogno di qualcuno che mi spinga, mi motivi e mi dia fiducia. Per me è l’allenatore perfetto".

(corsera)