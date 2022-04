Abraham & co. trovano la neve e il «sintetico»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Stavolta il rischio è quello di giocare sotto i fiocchi del Circolo Polare Artico. Ieri Bodo si è svegliata sotto una fitta nevicata: non proprio le condizioni ideali per disputare un quarto di finale europeo ad aprile. La buona notizia è che in serata la neve ha smesso di cadere e tra oggi e domani non dovrebbero esserci ulteriori precipitazioni. Di sicuro José Mourinho e i suoi giocatori dovranno fare i conti con temperature tutt'altro che primaverili. Oggi il termometro non dovrebbe superare gli 0 gradi, con un temperatura minima di -9 prevista in serata. Domani la situazione dovrebbe migliorare, con un picco di 2 gradi durante il giorno e una minima di -6 proprio durante il match tra Roma e Bodo Glimt in programma alle 21. A tenere in ansia i giallorossi c'è anche il campo in erba sintetica, che già prima della gara disputata durante i gironi aveva suscitato la preoccupazione dello Special One e del suo staff. Esaurito il settore ospiti dell'Aspmyra: saranno 400 i romanisti allo stadio.