A San Siro quasi quattromila tifosi. E a Leicester settore ospiti sold out

Domani a San Siro saranno oltre 3.600 i romanisti ad assistere alla partita contro l’Inter. Settore ospiti sold-out, come quello del Leicester City Stadium, nel quale i posti a disposizione erano 1600, andati in fumo in meno di 30 minuti. Tutto esaurito per la partita di ritorno con gli inglesi, con il caso bagarinaggio online denunciato dal club (biglietti fino a 1.200 euro). Intanto Mourinho prepara il ritorno a Milano: la formazione sarà la stessa che ha battuto la Lazio 3-0, la squalifica di Zaniolo agevola le scelte dello Special. Sulla trequarti, dunque, Pellegrini e Mkhitaryan, in attacco Abraham, a centrocampo Oliveira e Cristante, ai lati Karsdorp e Zalewski e in difesa, Mancini, Smalling e Ibanez.

(Il Messaggero)