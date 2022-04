A Bodo a caccia della semifinale. Mou assicura: "Sarà diverso"

Il freddo e la neve continueranno ad essere presenti, ma la partita sarà totalmente diversa rispetto al 6-1 della partita di ottobre. "Sono felice di tornare, ma sarà una gara differente: alcuni giocatori che iniziarono titolari non fanno addirittura più parte della nostra rosa. Cercheremo di fare meglio per avvicinarci alle semifinali" - le parole di Mourinho in conferenza stampa.

Anche il Bodo è cambiato, infatti ha ceduto alcuni pezzi pregiati, ma secondo l'allenatore della Roma "il loro modo di giocare è lo stesso". Lo Special One inoltre si è soffermato sulle difficoltà legate al campo sintetico, ma nonostante questo è pronto a confermare l'undici che ha vinto contro Lazio e Sampdoria: in difesa saranno presenti Mancini, Ibanez e Smalling mentre sugli esterni sono pronti Karsdorp e Zalewski. A centrocampo spazio a Cristante ed Oliveira, mentre sulla trequarti Pellegrini e Mkhitaryan agiranno alle spalle di Abraham, capocannoniere della competizione.

Intanto i giallorossi stanno osservando attentamente Solbakken, che ha il contratto in scadenza a dicembre del 2022. Il calciatore sarebbe disposto al trasferimento ed ora tocca alla Roma decidere se affondare il colpo o meno.

(La Repubblica)