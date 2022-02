Zaniolo, l'ombra della Juve

Quel «no, non posso garantire che Zaniolo il prossimo anno sarà sicuramente un giocatore della Roma» detto ieri da Tiago Pinto ha agitato non poco il pomeriggio della Capitale. Anche perché da un po’ nei corridoi del calciomercato – tra l’altro appena concluso – si vocifera di un interesse sempre più forte della Juventus per l’attaccante giallorosso. Zaniolo ha un contratto con la Roma fino al 2024, rinnovato nell’agosto del 2019, dopo la prima stagione da «grande». Poi aveva avuto dalla precedente gestione la promessa di un ulteriore adeguamento, che però non è mai arrivato. Le trattative dovevano iniziare proprio adesso, finito il mercato, ma sembra che i Friedkin abbiano dato mandato di rinviare tutto a fine stagione. Del resto, per loro è normale non correre, visto che Zaniolo ha altri due anni e mezzo di contratto. Le logiche del calcio, però, raccontano strategie diverse e far arrivare Nicolò al penultimo anno senza l’atteso rinnovo sarebbe pericoloso. La Juventus invece per ora si gode il grande gennaio ma ci pensa, ci pensa per davvero. Conta il giusto che alcuni bookmaker diano il passaggio di Zaniolo alla Juve a 2,50 – quota bassina, tipica di eventi probabili -, conta di più che Nicolò rientri perfettamente nella logica di progetto bianconera. I contatti con Claudio Vigorelli, l’agente di Zaniolo, che risalgono a dicembre, sono un segnale: la Juve si informa e, di più, ha un piano. Certo, deve valutare la spesa, considerato che il budget non è infinito e con Vlahovic è stato fatto un grande sforzo. In poche parole: va bene il rilancio ma non tutti i giocatori forti possono passare alla Juve.

(gasport)