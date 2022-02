Versati altri 25 milioni nelle casse della società

Altri 25 milioni. È l’ennesima iniezione di liquidità da parte dei Friedkin per la Roma. La proprietà statunitense ha dato seguito nel mese di gennaio ad un ulteriore versamento nelle casse giallorosse in conto finanziamento soci, per garantire al club una maggiore stabilità economica. Il totale, dal momento dell’acquisto della società (risalente all’agosto del 2020) cale così a 334,4 milioni. Dall’ultimo report, il club spiega inoltre che “l’indebitamento finanziario netto consolidato adjusted al 31 dicembre 2021 è pari a 298,2 milioni di euro e si confronta con un valore pari a 302 milioni di euro al 30 giugno 2021. Il decremento rispetto al 30 dicembre 2021 pari a 3,8 milioni di euro, è sostanzialmente determinato da minori debiti a breve termine verso banche“.

(Il Messaggero)