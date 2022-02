Valeva 80 milioni, ora è a quota 50. Se non prolunga...

Zaniolo, all’alba del 2020, era un protagonista anche in azzurro, le grandi facevano a gara per assicurarselo: con il Bayern Monaco, si sussurra a Trigoria, pronto ad investire addirittura 80 milioni di euro. Purtroppo i seguenti mesi di inattività hanno fatalmente minimizzato queste voci. Ora più realisticamente tra gli addetti ai lavori si parla di una quotazione tra i 40 e i 50 milioni. Tra gli acquirenti è ricorrente una considerazione: il prezzo del cartellino può essere stimato con esattezza solo se Nicolò riesce a trovare continuità. E ciò spiega anche l’atteggiamento attendista dell’entourage del giocatore. Da un lato c’è la voglia di risalire posizioni nella virtuale classifica degli stipendi in casa giallorossa. Ora quel contratto in scadenza nel 2024 pesa per circa 2,6 milioni di euro netti, mentre in cima alla graduatoria sono saliti sia il capitano Pellegrini che Abraham. Lo stesso Zaniolo, infatti, può essere interessato a prendere tempo, puntando su una ripresa agonistica costante. Uno Zaniolo al top potrebbe tornare ai valori del 2020 se davvero emergesse la volontà comune di separarsi prima o poi. Tuttavia in questa partita a scacchi è fondamentale l’effetto temporale. Se la Roma riesce a spuntare un rinnovo entro la fine del 2022, allora tutto rimarrebbe sotto controllo. Invece entrare nel 2023 senza strette di mano significherebbe addentrarsi in un vero e proprio tunnel. Va messo nel conto, infatti, che la Juventus (e non solo la Juventus) aspetta il momento giusto per entrare in scena.

(gasport)