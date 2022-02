Tiago Pinto avverte: “Il futuro di Zaniolo? Nessuno è al sicuro”

Il consueto punto di fine mercato del gm Tiago Pinto si è trasformato in un’occasione per fare chiarezza su più temi e mandare un messaggio forte e chiaro ai naviganti: nessuno è al sicuro, ma soprattutto nessun singolo viene prima della Roma. Parole e musica del dirigente portoghese, che entra nel merito delle tante dinamiche che hanno caratterizzato il mercato: «Siamo riusciti a portare a casa due ragazzi che hanno avuto subito un impatto sulla squadra. Obbiettivi raggiunti in entrata e anche in uscita». E la lista delle presunte trattative viene elencata in maniera teatrale dal dirigente portoghese: «Grillitsch, Kamara, Nandez. Non ho fatto nessuna trattativa per questi ragazzi. Zakaria? Per lui sì, non vi dico bugie. Ma ci sono tanti fattori che influenzano una decisione». Poi il tema diventa il futuro di Nicolò Zaniolo: «Garantire che il prossimo anno giocherà qui? Non lo può garantire nessuno». Messaggio che non ha bisogno di interpretazioni: conta il campo e gli obiettivi che la Roma ha in mente di raggiungere in stagione. A giugno poi si valuteranno i rinnovi.

(La Repubblica)