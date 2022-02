Roma, rinnovo Zaniolo fermo. Juve e Tottenham alla finestra

I colloqui per il rinnovo vanno avanti da mesi, da una parte la ferma volontà del giocatore di legarsi alla Roma anche per il futuro, dall’altra la scelta della società di prendere tempo, pur ribadendo la linea di non voler cedere i giocatori migliori. In realtà sul domani di Nicolò Zaniolo è tutto fermo, nessuno può dire cosa accadrà da qui al 2024, quando scadrà il suo contratto. La trattativa per il rinnovo è ferma da qualche mese, anche se la Roma ha continuato a ribadire al suo agente di voler puntare su di lui. Claudio Vigorelli è un procuratore navigato, sa come muoversi in questo mondo. Non ha nessun interesse a sollecitare il rinnovo del contratto per il suo assistito, è la Roma che dovrebbe avere fretta. In realtà sul domani di Nicolò è tutto fermo, nessuno può dire cosa accadrà da qui al 2024, quando scadrà il suo contratto. La trattativa per il rinnovo è ferma da qualche mese, anche se la Roma ha continuato a ribadire al suo agente di voler puntare su di lui. Claudio Vigorelli è un procuratore navigato, sa come muoversi in questo mondo. Non ha nessun interesse a sollecitare il rinnovo del contratto per il suo assistito, è la Roma che dovrebbe avere fretta. Mourinho non ha mai espresso dubbi sulla sua conferma. Anzi, in più occasioni, anche recentemente, ha manifestato all’agente di Zaniolo tutta la sua soddisfazione per i progressi fatti dal ragazzo nelle ultime settimane.

(corsport)