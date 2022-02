Roma, obiettivo Xhaka per giugno e i rinnovi

Il mercato della Roma si è chiuso senza sussulti, non ci sono stati colpi né in entrata né in uscita. Oggi pomeriggio Tiago Pinto spiegherà in conferenza stampa le strategie del mercato giallorosso. I nuovi acquisti, Sergio Oliveira e Maitland-Niles, presi a inizio mercato dal general manager hanno già dimostrato di essere utili alla causa giallorossa, tanto che sono arrivati anche i complimenti di Mourinho. Sono partiti quattro calciatori che erano finiti rapidamente ai margini della rosa, ovvero Villar, Borja Mayoral, Calafiori e Reynolds. La Roma ci ha guadagnato, quasi a costo zero. Da oggi in poi Tiago Pinto dovrà concentrarsi sui rinnovi, quelli di Zaniolo, mancini, Cristante e Spinazzola, anche se non ci saranno chiusure né annunci prima della fine della stagione. In estate si riapriranno anche i discorsi per i calciatori accostati alla Roma nel mese di gennaio, come Granit Xhaka, primo nome fatto da Mourinho dopo il suo arrivo. Lo svizzero rimane l'obiettivo numero uno per il centrocampo.

(Corsera)