Pinto gela tutti: "Zaniolo? Non è detto che resti"

LEGGO (F. BALZANI) - Non posso garantire che Zaniolo resterà a Roma il prossimo anno. Nel giorno dei bilancio per il mercato invernale la bomba di Tiago Pinto arriva sul futuro dell'uomo simbolo del club che è finito nel mirino della Juve. Un'ombra che ha generato migliaia di commenti sui profili social di Nicolò e che apre scenari inediti per l'estate. Sincerità, quella di Pinto, che ha pervaso anche il resto della conferenza: Abbiamo portato più musicisti al direttore d'orchestra Mourinho, ora bisogna migliorare la sinfonia e pensare al collettivo. Ci siamo rinforzati, abbiamo tenuto i migliori e a settembre prossimo saremo ancora più forti. Rinnovi? Non è il momento di parlarne. Di tutti i nomi usciti dopo Oliveira l'unico che confermo è Zakaria, il resto sono bugie. Lo scouting lavora bene perché lo avevano segnalato come obiettivo, magari il direttore sportivo è scarso (ride, ndr). In realtà lo svizzero voleva solo Juve o Bayern Monaco. Così come Diawara è voluto restare a Roma. Ma non ha bloccato niente, il calcio è come il matrimonio, ci deve essere accordo tra tutti. Non è vero però che un 3° acquisto non è venuto per colpa sua. E' confermata, invece, la clausola di recompra per Abraham: Il Chelsea può esercitarla dal 2023.