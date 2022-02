Pellegrini per l’ultimo spezzone di partita

Pellegrini conta di esserci. Almeno in panchina. Ieri ha svolto parte della seduta con i compagni, oggi proverà ad effettuare per intero l’allenamento. Se non ci saranno intoppi, farà parte della lista dei convocati per la gara con il Genoa. Non partirà titolare ma proverà a ritagliarsi uno spazio nel fiale, propedeutico a martedì, quando la Roma giocherà a San Siro contro l’Inter in Coppa Italia (1800 tifosi al seguito). Contro i rossoblù è una gara da vincere per dare seguito alla mini-striscia positiva di tre successi consecutivi (Cagliari, Lecce e Empoli) e approfittare di qualche scontro diretto.

(Il Messaggero)