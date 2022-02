Lorenzo Pellegrini ha svolto un lavoro individuale anche nella giornata di ieri. Le sue condizioni sono in miglioramento ma con il Genoa andrà molto probabilmente in panchina poiché Mourinho vorrebbe averlo al meglio per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter, che andrà in scena martedì prossimo.

Nella lista Uefa per gli ottavi di finale di Conference League la Roma ha inserito Maitland-Niles, Oliveira, Felix ed anche Spinazzola.

(Il Messaggero)