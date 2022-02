Mou senza regista. Aspetta Spinazzola e guarda il calendario

Dopo quattro giorni di riposo, ieri la Roma di Mourinho è tornata al lavoro a Trigoria. Eccezion fatta per i nazionali Darboe, Shomurodov e Vina, tutti i giallorossi erano regolarmente in campo. Oggi alle 15 Tiago Pinto parlerà alla stampa e farà il punto sul mercato appena concluso. Lavoro individuale per Spinazzola e Pellegrini, con il capitano che cerca il recupero per il Genoa e Mourinho che conta sul suo rientro.

La Roma è attesa da quattro gare interessanti: Genoa ed Hellas in casa, Sassuolo e Spezia in trasferta. I giallorossi sono chiamati a fare il massimo, perché se non ci saranno scivoloni clamorosi a inizio marzo potrebbe ritrovarsi in corsa per un posto in Champions. Il calendario però dice anche che febbraio è il mese delle coppe, soprattutto del quarto di finale di Coppa Italia: l'8, Mourinho tornerà a San Siro, nel "suo" stadio. L'obiettivo è riuscire a eliminare i nerazzurri di Inzaghi, in attesa del sorteggio degli ottavi di finale di Conference, atteso per il 25 febbraio.

