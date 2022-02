Mou senza gioie. Manca il regista

Niente da fare, per il regista bisognerà ripassare in estate. Ieri si è chiuso il mercato e la Roma, nonostante gli arrivi di Sergio Oliveira e Maitland-Niles, non può essere del tutto soddisfatta, perché in campionato ci si confronta con gli altri. Se Lazio e Fiorentina hanno perso qualcosa, il divario con le prime 5 potrebbe essersi ampliato. La Juventus ha preso Vlahovic e Zakaria, l'Atalanta ha perso Gosens ma ha preso Boga. In ottica Champions gli acquisti della Roma rischiano di non bastare. Ha sorpreso il poco margine operativo che i Friedkin hanno lasciato a Pinto, che si è potuto muovere soltanto con la formula del prestito. Tra cessioni e addii c'era spazio per qualcosa in più e non è passato inosservato il fatto che Zakaria sia andato a Torino per 5 milioni più di 3 di bonus e che la Roma non sia riuscita a formulare un'offerta al Marsiglia per Kamara. Oggi Pinto parlerà alla stampa.

Toccherà a Mourinho provare a fare l'impresa: il 4° posto è distante 5 punti, anche se l'Atalanta deve recuperare una gara. Il tecnico della Roma vuole sfruttare il calendario, servendosi anche delle coppe europee, e ora potrà contare anche su una panchina più lunga: Viña e Kumbulla in difesa, Cristante, Veretout e Diawara in mediana, El Shaarawy, Felix e Shomurodov in attacco.

(Il Messaggero)