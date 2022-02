Malesani: "Roma favorita per l'Europa League. Mourinho sta facendo bene"

Alberto Malesani, ex tecnico di Serie A, ha parlato in esclusiva ai microfoni del quotidiano della corsa verso l'Europa, soffermandosi anche sulla Roma e su Mourinho. Questo uno stralcio delle sue dichiarazioni: "Tanto dipenderà da cosa faranno Atalanta e Juventus, ma secondo me le favorite per un posto in Europa League sono la Roma del mio amico José e la Fiorentina. Ma anche il Torino mi piace molto". [...]

Mourinho?

"Sta facendo bene, non si può dire di no. Una cosa mi pare inevitabile e chiara: con Zaniolo in forma le cose cambiano".

(gasport)