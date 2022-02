La Roma mette all'asta la maglia di Zaniolo: il motivo

La Roma si dimostra sempre attiva sul fronte sociale, infatti stanno continuando le aste per le maglie con patch 1-5-2-2 #SaveTheTactic indossate nel mese di novembre dalle squadre maschile e femminile in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Il ricavato permetterà a Roma Cares di realizzare dei percorsi formativi per coloro che subiscono questi abusi. La Fondazione giallorosso collabora con ManpowerGroup e la sua Fondazione Human Age Institute.

(corrieredellosport.it)

