Iorio: "Tanti sforzi della proprietà ma ora Zaniolo va blindato"

Maurizio Iorio, ex giocatore della Roma e Campione d'Italia nella stagione 1982-1983, ha parlato in esclusiva ai microfoni del quotidiano, concentrandosi sulla questione Zaniolo. Queste le sue dichiarazioni.

Lei spesso in varie interviste ha detto che i contratti hanno ormai poco valore. È così anche nella vicenda Zaniolo?

"Secondo me le parole di Tiago Pinto sono state dette per spronare il ragazzo, per ribadire a lui e a tutti che l'unica priorità è il campo, ma oggi nel calcio un giorno sei di uno e un giorno di un altro. I problemi sono i rapporti tra le parti e le parole che valgono più degli accordi scritti".

Fosse il presidente della Roma che farebbe con Nicolò?

"È un talento della Roma e del calcio italiano, ha avuto sì due grandi infortuni, ma se la Roma ha ambizione come si dice ci penserei un attimo prima di cederlo. Sulle sue qualità non c'è alcun dubbio. Va aspettato e se possibile blindato".

I Friedkin continuano ad investire denaro, l'ambizione sembra esserci.

"Appunto. Proprio per questo non si può trascendere da un giocatore come Zaniolo. Poi non so come stia fisicamente nel dettaglio e non so il suo carattere, ma immagino che la Roma abbia una proprietà seria che voglia fare di tutto per tenerlo".

