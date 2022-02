Genoa, mai un successo all’Olimpico contro la Roma

Il Genoa conobbe l’Olimpico (inaugurato 4 mesi prima) il 13 settembre 1953, da neopromosso, e capì subito che aria tirava: autogol di Gremese dopo 18’, il portiere Gualazzi per cercare di evitarlo si infortunò e rivide la serie A solo un anno dopo, la Roma alla fine vinse 4-0. Nei quasi settant’anni successivi, incredibile ma vero, in questo stadio ha battuto i giallorossi solo in amichevole (1-0 nel 1967) ma mai in un incontro ufficiale: 33 sconfitte e 5 pareggi. Le 2 vittorie le ha ottenute al Flaminio: 5-2 in Coppa Italia nel 1962 e 1-0 in campionato nel 1990.

(corsera)