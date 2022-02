Felix, ricordi la doppietta a Marassi?

All'andata, il 21 novembre, Felix risolse il match contro il Genoa grazie ad una doppietta e quelli furono i primi ed unici gol segnati in Serie A fino a questo momento. Sabato però si accomoderà in panchina. Riguardo alla lista Uefa il giovane attaccante è stato inserito al posto di Borja Mayoral, trasferitosi al Getafe. Il rapporto del ghanese con Mourinho è ottimo, infatti ha rinunciato alla chiamata della sua nazionale pur di rimanere ad apprendere al massimo gli insegnamenti dello Special One.

(corsport)