Fateci capire

La Roma ieri ha postato un video in cui si vedono Mourinho e Zaniolo che scherzano prima di iniziare l'allenamento ed il messaggio è stato chiaro: il polverone che si è alzato dopo la conferenza stampa di Pinto non disturba il gruppo. Ora bisognerà vedere come la società agirà nei confronti di uno degli uomini più preziosi in rosa. Il numero 22 si gioca il futuro sia perché c'è in ballo un rinnovo sia perché potrebbe essere ceduto (lui preferirebbe rimanere in Italia). Al momento è impossibile dare una valutazione economica del giocatore perché è in fase di recupero, ma bisogna sempre tenere in considerazione il bilancio ed ecco perché nessuno è incedibile. I Friedkin hanno messo soldi a ripetizione ma una mancata qualificazione in Champions potrebbero aprire scenari di mercato simili a quelli del passato.

Zaniolo vorrebbe rimanere alla Roma e sta trattando il rinnovo di contratto per guadagnare quanto gli altri big della squadra. Una sua partenza garantirebbe una enorme plusvalenza infatti arrivò nel 2018 nell'affare Nainggolan e fu valutato solo 4,5 milioni di euro, ma l'Inter incasserebbe il 15% sulla futura rivendita. L'aria che si respira sembra diversa rispetto a quella di capitan Pellegrini, poiché lì non c'era nessun segnale di fumata nera. Mourinho vorrebbe che i big rimanessero perché sennò si parlerebbe di ridimensionamento e quindi Pinto potrà fare cessioni minori come Veretout, Cristante ed Ibanez per rimpinguare le casse della società, acquistando poi giocatori dello stesso calibro.

(Il Messaggero)