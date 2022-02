Europa, ultimo treno. Mourinho in pole: pochi innesti ma mirati per i giallorossi

La Roma ha aggiunto pochi innesti in questo mercato di gennaio, ma sono stati dei colpi molto mirati. Oliveira ha dimostrato di essere molto prezioso, infatti ha realizzato già due gol in due partite. Mourinho ha recuperato anche Pellegrini ora e prima o poi tornerà Spinazzola. I giallorossi sono ancora in corsa in Coppa Italia e sono tra i favoriti per un posto in Europa League. Quello che è mancato alla squadra è la continuità e la solidità nelle occasioni importanti, ma con l'arrivo di Oliveira sembra più sicura.

L'allenatore sembrerebbe essere propenso ad utilizzare il 4-2-3-1, riportando Zaniolo nel tridente dietro ad Abraham. Il numero 22 se sta bene può essere decisivo e questa rappresenta un'altra carta a favore della Roma per la corsa all'Europa, così come la presenza di Mourinho, abituato da sempre a lottare per certi traguardi.

(gasport)