Dopo Fazio arriva anche Perotti: Salerno piena di ex giallorossi

IL TEMPO (M. VITELLI) - Nuovo colpo di Walter Sabatini. L’ex-ds della Roma, ora alla Salernitana, ha chiuso per Diego Perotti. L’argentino, classe ’88, era già ieri a Salerno, dove ha sostenuto le consuete visite mediche prima di firmare un contratto che lo legherà ai granata fino al termine della stagione. Perotti allarga così la «rappresentativa ex-Roma», che oltre a lui e Sabatini vede la presenza di Fazio e Gyomber. Perotti approda alla corte di Stefano Colantuono dopo la deludente esperienza al Fenerbahce, dove ha collezionato appena 4 presenze realizzando però 3 reti. «Ringrazio per la fiducia – le sue prime parole da giocatore della Salernitana – proverò a dare il massimo. Ho tantissima voglia, sono stato troppo tempo senza giocare». Poi una curiosità. «La Salernitana è la terza squadra che condivido con Fazio dopo Siviglia e Roma, non è una cosa che non accade spesso nel calcio. Ribery? Cercherò di imparare da lui, sia in campo sia fuori».