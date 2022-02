Disavventura per Villar: l'ex procuratore lo porta in tribunale

IL ROMANISTA (P. TORRI) - Gonzalo Villar è appena tornato in Spagna, in prestito, al Getafe (nessun diritto di riscatto, a giugno si vedrà). Ma ad attenderlo non ha trovato una buona notizia. Perché l'agenzia di procuratori che lo avrebbe dovuto gestire fino al gennaio scorso, dopo che sei mesi fa Gonzalo e il fratello Xavier (pure lui calciatore di discreto livello con un passato nella Cantera del Barcellona) unilateralmente avevano stracciato senza preavviso l'accordo stipulato anni prima, ha deciso di portare entrambi in tribunale (quello di Murcia) chiedendo un risarcimento da due milioni di euro. [...]

Una sgradevole faccenda, insomma. Anche se, pur nella nostra ignoranza legale, pare eccessiva la richiesta di due milioni, se non altro perché il contratto sarebbe scaduto naturalmente pochi giorni fa.

LEGGI L'ARTICOLO COMPLETO