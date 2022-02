Con Pellegrini e Maitland-Niles per centrare il tris

Mourinho non cambia la Roma di Empoli, infatti sembra intenzionato a schierare contro il Genoa la stessa formazione che aveva ottenuto una delle vittorie più brillanti della stagione. Quindi sarà ancora difesa a tre, con Zaniolo e in coppia con Abraham.

La differenza è che rientrerà Pellegrini, che oggi lavorerà con il gruppo. Il capitano farà di tutto per giocare contro il Genoa, ma il vero obiettivo è essere al 100% per la sfida di Coppa Italia contro l'Inter. Il centrocampista sembra destinato a riprendersi il posto da trequartista nel 3-4-1-2 ed in questo caso Mkhitaryan arretrerebbe. Veretout e Cristante dovrebbero partire dalla panchina poiché giocherà Sergio Oliveira, che è diventato un titolare inamovibile. Sulle fasce giocheranno Karsdorp e Maitland-Niles poiché Vina è impegnato con l'Uruguay e tornerà a ridosso della partita. Inoltre all'allenamento di ieri era assente anche Shomurodov.

In difesa Kumbulla sembra destinato alla panchina, ma è in ballottaggio con Ibanez. Sicuri del posto sono Mancini e Smalling. L'obiettivo di Mourinho è quello di centrare la terza vittoria consecutiva in campionato dopo l'inizio shock contro Milan e Juventus. In questo mese la Roma ha la possibilità di muovere la classifica per sperare ancora nella Champions, ma occorre ridurre al minimo gli errori.

