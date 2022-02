Chiusura senza botto, Pinto già al lavoro per giugno

Il mercato della Roma si è chiuso senza il botto finale, non sono arrivati altri rinforzi oltre quelli Sergio Oliveira e Maitland-Niles. Tiago Pinto ha lavorato fino alla fine alla cessione di Diawara, che però ha rifiutato tutte le destinazioni. Nelle ultime ore di mercato i giallorossi hanno fatto anche un tentativo per arrivare a Nandez del Cagliari. In ogni caso, il general manager Tiago Pinto è già al lavoro per la sessione estiva di calciomercato: nel mirino restano Xhaka e Grillitsch. Lo svizzero potrebbe arrivare nell'ambito di un'operazione in cui sarebbe incluso anche Maitland-Niles: prendendoli entrambi la Roma potrebbe strappare un prezzo di favore. Il centrocampista austriaco, invece, si libererà a parametro zero.

È in piedi anche un'asse con il Valencia per Gonçalo Guedes, che potrebbe arrivare nell'ambito di uno scambio con Carles Perez. Continua a essere seguito anche Senesi del Feyenoord, difensore argentino con passaporto italiano. Intanto, si attende soltanto l'ufficialità dell'acquisto del giovane centrocampista croato Mate Ivkovic, classe 2006, che arriva dall'Hajduk Spalato.

(Corsport)