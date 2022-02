As Roma, Friedkin inietta nuova liquidità: dal 2020 sono 335 milioni

Friedkin continua a iniettare fondi nell'As Roma. In gennaio il miliardario che vende le Toyota in Texas e nel golfo del Messico ha versato altri 25 milioni di euro in conto finanziamento soci per sostenere il fabbisogno della squadra di calcio. Fonti del dub hanno detto al Sole 24Ore che il gruppo Friedkin, subentrato il 17 agosto 2020 a James Pallotta, da settembre 2020 a oggi ha versato nella Magica 335,1 milioni. Sono esclusi i costi dell'acquisizione. L'azionista precedente aveva iniettato 110 milioni. Pertanto si può calcolare che sia stata quasi tutta versata (446 milioni) la somma corrispondente all'aumento di capitale di 460 milioni, deliberato dall'assemblea il 26 novembre scorso, che ha elevato il precedente importo già fïssato a 210 milioni dai soci. L'aumento non è stato ancora formalmente lanciato sul mercato. Una quota di circa 6o milioni, sulla carta, spetterebbe ai soci di minoranza, detentori di circa il 14% del capitale. A fine 2021 c'erano debiti scaduti, di natura commerciale, per 15,29 milioni. «In particolare, i debiti commerciali scaduti - dice la nota - sono principalmente relativi ad agenti e consulenti sportivi, per 6,4 milioni, per oneri di intermediazione e consulenze legali riconosciuti in occasione delle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori è nell'ambito dei rinnovi di contratti di tesserati, qualificabili come «di normale gestione commerciale».

(Il Sole 24 Ore)