Zaniolo, gli straordinari per la Roma e la Nazionale

Nicolò Zaniolo vuole poter tornare ai suoi livelli. Il suo 2022 è iniziato con il numero 22 che ha ritrovato il giusto passo in campo, sfruttando il ritorno di Mourinho a quel 3-5-2 che lo sta tanto valorizzando.

Il centrocampista della Roma sta diventando sempre più maturo e consapevole dei propri mezzi e di come poterli sfruttare al massimo. Cambiato totalmente il suo atteggiamento e il suo approccio anche alla vita da personaggio pubblico. Meno social, più privacy, anche gli ultimi quattro giomi di riposo concessi da Mourinho. Zaniolo ha trascorso il fine settimana a La Spezia insieme alla famiglia, senza però tralasciare il lavoro: si è allenato al Kinemove Center, centro dove la scorsa estate ha svolto anche una parte della riabilitazione. I suoi lo hanno riportato anche in Nazionale. Mancini conta su di lui per lo spareggio di marzo per conquistare il pass per il Mondiale, un appuntamento che Zaniolo non vuole mancare

