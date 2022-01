Xhaka sfumato, Nandez difficile. L’unica chance è Danilo Pereira

Termina stasera alle 20 la sessione invernale del calcio mercato. Una sessione che a Mourinho ha portato nei primi giorni di gennaio due calciatori importanti come Sergio Oliveira e Maitland-Niles; difficilmente, però, Tiago Pinto riuscirà a regalare all’allenatore portoghese un terzo innesto: troppo stretti i tempi per arrivare ad un nuovo centrocampista, questo il ruolo in cui si erano concentrati gli sforzi del general manager, anche se in extremis dovesse partire uno tra Amadou Diawara (Valencia, ma anche il Venezia si è fatto sotto nelle ultime ore) e Darboe.

Sfumati Xhaka e Ndombele, c’è ancora qualche flebile speranza di arrivare a Danilo Pereira, meno invece per Nandez del Cagliari: se non dovesse arrivare nessuno se ne riparlerà a giugno.

In questi mesi, però, Tiago Pinto avrà il suo bel da fare con una serie di rinnovi che ha sul tavolo da settimane e che andranno perfezionati. I nomi sono quelli di calciatori importanti della rosa – i vice capitani Mancini e Cristante oltre a Zaniolo e Spinazzola, tutti in scadenza nel 2024 – ed è per questo che diventa rilevante la scelta della proprietà di mettere tutto in stand-by per almeno un paio di mesi. Per volontà dei Friedkin, infatti, non ci saranno annunci ufficiali fino a quando la stagione non avrà preso una piega precisa.

(Corsera)