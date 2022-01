Xhaka e Guedes, la Roma guarda al futuro

Ultime quarantotto ore di mercato. In casa Roma i tempi per sistemare Diawara sono stretti, Tiago Pinto continua a lavorarci e anche ieri, per tutto il giorno, ci sono stati contatti intensissimi con l'agente del calciatore, Daniele Piraino. Diawara ha avuto diverse offerte, anche dalla serie A (in particolare Venezia e Sampdoria), ma preferisce il Valencia. Il nodo è quello della formula: gli spagnoli vorrebbero il prestito secco e che la Roma partecipi al pagamento di parte dell'ingaggio

Pinto intanto è al lavoro anche per la prossima stagione. Proprio con il Valencia potrebbe crearsi un'alleanza di mercato: al club allenato da Bordolas interessa Carles Perez, per il quale la Roma nei giorni scorsi ha detto no all'ipotesi del prestito perché l'attaccante rientra nelle rotazioni dei cambi in attacco e quindi Mourinho non vuole privarsene. Pinto potrebbe prendere in considerazione la sua cessione solo a titolo definitivo: probabilmente se ne riparlerà a giugno, quando potrebbe essere messo in piedi uno scambio con Gonçalo Guedes, esterno offensivo e nazionale portoghese che Mourinho conosce bene (anche lui è gestito da Mendes). Il giocatore era a Roma tre giorni fa, ufficialmente in vacanza, secondo qualche indiscrezione potrebbe aver incontrato Tiago Pinto ma in tal senso sono arrivate smentite.

Danilo Pereira del Paris Saint Germain è stato offerto al club giallorosso ma non rientra nei piani di Mourinho per le sue caratteristiche tecniche. Il pallino dello Special One resta Xhaka, ma lo svizzero potrebbe tornare ad essere un obiettivo solo in estate, perché l'Arsenal non intende cederlo a gennaio. Nelle ultime ore è circolato di nuovo il nome di Nandez, ma il Cagliari non si priverà adesso del suo talento. I giallorossi, comunque, cercheranno di convincere Giulini fino all'ultimo.

(Corsport)