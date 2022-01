IL TEMPO (E. ZOTTI) - Vietato sbagliare. Inizia stasera l'avventura in Coppa Italia della Roma di José Mourinho, che alle 21 scende in campo contro il Lecce all'Olimpico. Un impegno che non può essere sottovalutato visto il peso che il cammino nelle coppe potrebbe avere sul bilancio complessivo della stagione, motivo che ha spinto lo Special One a praticare un turnover mirato con pochi cambi nell'undici iniziale.

Il tecnico riproporrà il 4-2-3-1 con tre titolarissimi che usufruiranno di un turno di riposo nell'ottavo di finale contro la squadra di Baroni, che in conferenza stampa ha parlato della sfida di oggi come un'opportunità di crescita per i suoi: «Questa gara è un premio per tutti, non una festa - spiega l'allenatore del Lecce - possiamo misurarci con un club con giocatori di livello internazionale. Ho chiesto alla mia squadra una gara di coraggio. Non potremo fare un calcio timoroso, altrimenti ci asfaltano». Davanti a Rui Patricio a destra tornerà Karsdorp mentre sulla fascia opposta Maitland-Niles - alla terza gara consecutiva da titolare - prenderà il posto di Viña. Al centro della difesa invece Ibanez farà coppia con Kumbulla. Mancini infatti deve scontare la giornata di squalifica rimediata un anno fa nell'ottavo di finale - successivamente perso a tavolino - contro lo Spezia. In mediana prima volta per la coppia Cristante-Oliveira: Veretout, apparso sottotono domenica scorsa, inizierà il match in panchina. Oltre al francese riposerà anche Zaniolo. A prendere il posto del numero 22 sarà Carles Perez, che avrà un'altra occasione per mettesi in mostra giocando con Mkhitaryan e Felix alle spalle di Abraham. Anche in coppa l'inglese non verrà risparmiato, con Shomurodov pronto a subentrare nel corso del match.

Nel frattempo dalla rifinitura di ieri arriva una buona notizia per Mourinho: Stephan El Shaarawy ha smaltito l'affaticamento muscolare che lo aveva costretto a saltare le prime due gare del 2022 ed è stato inserito nella lista dei convocati. Il Faraone però ha svolto un solo allenamento con il resto della squadra e l'allenatore potrebbe decidere di lasciarlo in panchina in vista della trasferta di Empoli. Ancora out Smalling e Spinazzola oltre a Pellegrini: il capitano giallorosso è alle prese con un'infiammazione alla cicatrice causata dall'infortunio al flessore subito lo scorso novembre e rientrerà dopo la sosta. Spinazzola invece è in attesa della visita di controllo al tendine d'Achille - in programma nei prossimi giorni - necessaria ad ottenere l'ok definitivo per il rientro in gruppo. Le sensazioni del terzino sono positive ma la Roma non ha alcuna intenzione di correre rischi e - come spiegato da Mou nell'ultima conferenza - non è prevista alcuna forzatura nei tempi di recupero dall'infortunio rimediato lo scorso luglio durante gli Europei.

Questa sera intanto saranno ancora cinquemila gli spettatori presenti all'Olimpico, divisi tra tribuna Tevere e Monte Mario. Dopo l'esperienza di domenica scorsa con il Cagliari anche in Coppa Italia la società ha voluto premiare gli abbonati, offrendo la possibilità di aderire all'estrazione per uno dei biglietti disponibili.