Velazquez: "Sergio Oliveira? Un centrocampista completo adatto al vostro campionato"

CORSPORT - Julio Velazquez, ex tecnico dell'Udinese, ha parlato del nuovo acquisto della Roma Sergio Oliveira, che lo ha affrontato da avversario in varie partite del campionato portoghese.

Che tipo di giocatore ha preso la Roma?

"Un calciatore importante. Uno di quelli che sarebbero utili a qualunque squadra. Ha tecnica, intelligenza e personalità. Davvero un centrocampista completo, che è arrivato al momento della maturità".

Come mai allora non giocava nel Porto?

"Non conosco la realtà specifica, quindi per me è impossibile giudicare cosa sia successo. Però posso dire da osservatore esterno che si tratta di un elemento di qualità, molto pericoloso quando si affaccia nella metà campo avversaria perché è dotato di un tiro molto tempo. Ha anche una certa esperienza internazionale visto che ha giocato in Francia ed in Grecia, quindi non faticherà ad ambientarsi nella Roma, dove ci sono tanti portoghesi".

C'è chi sostiene possa essere troppo lento per il calcio italiano.

"La velocità che conta è quella della testa e lui sa dare i tempi e far girare il pallone. Penso possa essere molto adatto alla Serie A, un campionato molto tattico". [...]