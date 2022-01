Oggi pomeriggio la Roma tornerà ad allenarsi a Trigoria, dopo 4 giorni di riposo concessi da Mourinho. Molti giocatori hanno approfittato del lungo stop per concedersi una breve vacanza. Shomurodov e Viña, impegnati con le nazionali, rientreranno rispettivamente mercoledì e giovedì, ma saranno regolarmente a disposizione per il match con il Genoa di sabato prossimo. Per la prossima partita tornerà la capienza al 50%: i circa 10 mila biglietti saranno in vendita da oggi.

(Corsera)