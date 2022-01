Tutti con Mourinho: la Roma va avanti sulla linea di José

Il giorno dopo, con la mente lucida, è ancora peggio. La città si è svegliata con la frustrazione di una sconfitta assurda. Mourinho si è confrontato come sempre con i Friedkin e con Tiago Pinto, ribadendo il programma: lavorare per migliorare la squadra, per avvicinarla ai suoi standard tecnici e caratteriali. La proprietà da parte sua non ne mette in discussione l’operato, a dispetto del «pragmatismo dei numeri». Nella loro visione, non esistono decisioni di pancia: un manager, di qualunque compartimento, deve essere giudicato nel medio termine. Certo le continue allusioni all’inconsistenza dell’organico e all’impossibilità di investire se non per i prestiti non aiutano il compito dei Friedkin, che ogni mese immettono 10-15 milioni di tasca propria per garantire alla società il fabbisogno corrente.

(corsport)